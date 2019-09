Super-ambulanza per Cadore Comelico Seas in prima linea con i suoi volontari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INAUGURAZIONEPIEVE DI CADORE In attesa del Punto Medico Avanzato ieri mattina è stata presentata al pubblico, con tanto di taglio del nastro, la nuova ambulanza a servizio di Seas, soccorso e aiuto sociale del Comelico Superiore che opera anche in Centro Cadore e che cerca volontari per entrare in Valle del Boite. Un mezzo super accessoriato, di ultimissima generazione che è costato 95 mila euro. Hanno concorso Dolomiti Emergency, con 30 mila euro, e il Consorzio Bim con 20 mila, il rimanente è a carico della Seas. Ad illustrare le...