«Suo figlio è morto», la mamma crolla Ricoverata in ospedale per un malore

IL RITRATTONon ha retto alla notizia la mamma di Cristian Stevanato, quando ieri mattina le è stato comunicato che il figlio era morto a 19 anni, in seguito a un incidente stradale a Olmo di Mira. Il fisico della donna, B.Z. le sue iniziali, non ha sopportato il dolore straziante per una notizia così tragica. La mamma di Cristian in mattinata ha avuto un malore ed è stato necessario sedarla e tenerla in osservazione presso l'Ospedale all'Angelo di Mestre, dove il figlio era stato trasportato d'urgenza, ancora vivo ma gravemente ferito, dopo...