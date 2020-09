SULLE STRADE

BELLUNO Il picco di traffico in questa estate da bollino rosso è stato venerdì 21 agosto a Longarone quando in sole 24 ore sono transitati sulla statale 51 d'Alemagna 28mila 235 veicoli. Lo ha rilevato la centralina di Anas posta al chilometro 46,733 in comune di Longarone. Ma a parte questo exploit e nonostante il traffico percepito dagli automobilisti che si sono sfogati sui social i dati della media dei flussi dell'estate 2020 sulla storica strada verso la montagna sono in leggero calo rispetto al 2019. L'unico numero in controtendenza è quello relativo al comune di Valle di Cadore dove i passaggi di mezzi sulla statale sono aumentati rispetto al 2019, come rilevato da Anas nell'impianto al chilometro 79,105 della ss51. In sensibile aumento rispetto al 2019 anche le auto transitate a Vittorio Veneto, nel Trevigiano (al chilometro 19,515 della 51), ma parliamo di 3mila auto circa nulla a confronto dei dati bellunesi a cinque cifre.

LONGARONE

Ad agosto 2020, il traffico a Longarone è calato del 3,81% rispetto al dato all'anno precedente: siamo passati da una media di 25mila 766 veicoli transitati nell'agosto del 2019 ai 24mila 785 registrati dai dati Anas. Il giorno più caldo del mese è anche quello record della stagione: venerdì 21 agosto con 28mila 235 veicoli. Variazione minima tra 2019 e 2020 per il mese di luglio: parliamo del 2% in meno. A luglio 2020 a Longarone sono stati registrati in media 22mila 434 veicoli, nel luglio 2019 erano 22mila 955. La giornata clou è stata domenica 12 luglio con 25mila 311 mezzi in transito contati dalla centralina di Longarone. Gli effetti del Covid e della lenta ripartenza si vedono nei dati di giugno: il calo tra quel mese del 2020 e lo stesso del 2019 è dell'11,81%. La media di veicoli transitati a Longarone nel giugno 2020 è di 18mila e 100, mentre nel 2019 erano stati 20mila 545. Ma domenica 21 giugno 2020 c'è stato comunque un picco di traffico: 21mila 868 veicoli. Andando indietro fino a maggio la media a Longarone è stata di appena 12mila veicoli.

VALLE DI CADORE

Caso a parte Valle di Cadore dove sabato 22 agosto sono transitati addirittura 13mila e 80 mezzi. Il trend di traffico in questo caso è in crescita. Ad agosto la media giornaliera è di 11mila e 52 veicoli, già al di sopra della media di agosto 2019 quando Anas aveva registrato il passaggio di 10mila 876 mezzi (ma in quel caso pesava il blocco dei tir). Insomma i transiti a Valle sono già aumentati dell'1,62% rispetto al 2019. Per luglio l'aumento è minimo, ma comunque il trend è confermato: siamo passati dagli 8mila 725 veicoli in media del 2019 agli 8mila 729 del 2020. La giornata più nera è stata venerdì 31 luglio con 10mila 905 mezzi passati per Valle. Infine giugno quando invece i flussi erano in calo rispetto al 2019: la media di giugno 2020 è stata di 6mila 347 veicoli rispetto ai 7mila 434 dell'anno precedente. Il picco di traffico è stato registrato domenica 28 giugno 2020 con 7mila 986 veicoli. A maggio con la riapertura dopo il Covid la media era stata invece di 4mila e 34 mezzi.

LE CODE

Nell'ultimo weekend di agosto non ci sono stati grandi disagi, a causa delle giornate di brutto tempo. Ma ieri è stata un'altra giornata di passione, questa volta anche per i pendolari. Dalla mattina si segnalavano forti rallentamenti ad Acquabona, Cortina, non solo per cantieri ma anche un incidente stradale fra due auto. A mezzogiorno senso unico alternato regolato da movieri dopo la galleria di Ospitale. Nel tardo pomeriggio code a San Vito di Cadore fino a Borca: alle 18 di ieri i mezzi erano praticamente fermi.

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA