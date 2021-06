Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STRADEBELLUNO Nel Bellunese sono ripartiti i cantieri di Vaia. Dopo la pausa invernale, operai nuovamente al lavoro per mettere in sicurezza le aree danneggiate dalla tempesta che si scatenò lunedì 29 ottobre 2018. Sul piatto, per terminare gli interventi maggiori, ci sono altri 42 milioni di euro dopo i 13 già spesi. «Come Veneto Strade - afferma il direttore generale Silvano Vernizzi - avevamo il compito di ripristinare delle forme...