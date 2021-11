Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STAGIONEBELLUNO La montagna non può fermarsi ancora. Il prossimo inverno gli impianti di risalita devono ripartire, a qualunque costo, anche se questo dovesse richiedere una stretta in più agli accessi degli sciatori. È quanto sostiene Valeria Ghezzi, presidente della Associazione nazionale esercenti funiviari, che si dice disposta ad applicare anche in Italia il modello adottato in Austria, con il certificato verde valido soltanto per...