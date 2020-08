SULLE DOLOMITI

CORTINA Tanta gente ovunque, dallo struscio del centro ai sentieri in montagna: Cortina ha vissuto un Ferragosto intenso, malgrado l'emergenza sanitaria. Forse c'era addirittura troppa gente, in qualche itinerario sui monti, a vedere le foto degli assembramenti per raggiungere le mete più belle, postate sui canali sociali, come i laghi del Sorapis e della Croda da Lago. In questi giorni c'è tanta gente ovunque, sino sulle vette, sino al rifugio Nuvolau, il più antico d'Ampezzo, inaugurato nel 1883, gestito dalla famiglia di Mansueto Siorpaes e Jo Anne Jorowski: «In questo periodo stiamo lavorando bene. Il giorno di Ferragosto avevamo una quarantina di persone a pranzo, poi la pioggia di metà giornata ha rovinato tutto. È andata malissimo a giugno, sino a metà luglio, per la mancanza degli stranieri, ora siamo quasi ai livelli degli altri anni. Non ho mai visto, a Ferragosto, tante auto parcheggiate al passo Giau: c'è tanta gente dappertutto, anche se molti vanno a mangiare un panino sul prato, si isolano, ed è giusto così, in questo periodo». Sull'altro versante della conca la conferma viene da Marzo Verzi, che gestisce Capanna Tondi, sul Faloria: «Si vede che la gente ha voglia di venire in montagna. Quest'anno a noi è mancata la serata del 14, la vigilia della festa, a causa del maltempo. Il giorno di Ferragosto c'è stata una buona affluenza, anche perché quest'anno ci penalizza anche la chiusura della funivia, oltre all'emergenza sanitaria. Con le navette garantiamo comunque un buon servizio e il cliente è contento, sale per la cena, con una buona bottiglia. Per Ferragosto c'era un menù speciale, con alcuni piatti particolari, come il rollè di faraona ripieno di fegatelli e la pannacotta con fragole e crumble di pinoli salati». Quattro stanze alla Capanna Tondi e le camere del rifugio Nuvolau garantiscono il pernottamento in quota: «Abbiamo dovuto diminuire il numero di letti, per il distanziamento; ci sono spese aggiuntive per le lenzuola monouso, che poi si ammucchiamo nella spazzatura, ma se questo evita che la gente si ammali, sono contenta», commenta Jo Anne.

Per gli appuntamenti mondani in paese c'è stato il successo delle tre giornate del Ferragosto ad arte dell'hotel de la Poste, che si è chiuso con un importante risultato umanitario: «Abbiamo raccolto quasi 12mila euro, con il ricavato dell'asta di beneficenza, l'evento clou della nostra festa dicono i promotori Mauro Casotto e Paolo Brinis - anche in un momento difficile come questo Cortina e i suoi frequentatori dimostrano di avere un cuore grande. Potremo così sostenere il progetto artistico e solidale 10 artisti 100 mascherine 1000 bambini, a favore delle attività scolastiche ed educative nel villaggio di Adamitullo, a tre ore di auto dalla capitale etiope Addis Abeba. Con questo denaro potremo sostenere 2 classi da 50 bambini per un anno». Ferragosto non ha esaurito la voglia di fare festa, nei verdi spazi aperti della conca ampezzana: tutto è pronto per il Cortina Summer Party, il pranzo all'aperto, con gli ospiti in abito tirolese, fra camerieri in giacca bianca, confermato regolarmente per giovedì 20 agosto, sui prati di Socrepes, aperto a un massimo di cinquecento persone, con i biglietti già assegnati. Gli organizzatori di Red squirrel events, assieme ad alberghi, ristoranti, enoteche e distillerie, hanno il patrocinio del comune e di Fondazione Cortina 2021, con cui c'è una importante collaborazione, per prenotare in anteprima i biglietti per la Tofana Lounge, l'area esclusiva al traguardo delle piste dei Mondiali, il prossimo febbraio.

