Sulla Feltrina raddoppia il Lando ma farà la bretella con viale Europa

L'accordo è servito: in Feltrina parte il Lando bis. «Un accordo già fatto, purtroppo», si giustificano a Ca' Sugana. «E che comunque non partirà se non viene realizzata l'arteria di collegamento con viale Europa, per la quale Lando cederà in contropartita una porzione di terreno», precisano. Il cosiddetto lotto Feltrina 6 non sarà un supermercato ma un'area commerciale con edificio su due piani: al pianterreno i 5.000 metri quadrati di negozi, al secondo piano altri 2.600 metri quadrati di direzionale. Attorno circa 4.200 metri...