SULLA COSTA

LIGNANO La Protezione civile aveva avvertito i concessionari della spiaggia di mettere al sicuro ombrelloni, lettini e altro materiale. Un avviso provvidenziale. Erano infatti da poco trascorse le 22.30 di sabato quando si è alzato vento di scirocco con un susseguirsi di tuoni e lampi, cui è seguita una bomba d'acqua che ha mandato in tilt l'illuminazione pubblica in alcune zone della città e anche alcune abitazioni sono rimaste momentaneamente al buio.

Intanto si stava consumando una forte mareggiata che ha spinto l'acqua in certi punti della spiaggia fino alle quarte file degli ombrelloni. Nel tratto di arenile tra la Terrazza a mare e l'albergo Marin il vento ha spazzato via una torretta di avvistamento del salvataggio e alcuni chioschi hanno subito leggeri danni. Nei tratti di spiaggia libera la furia della mareggiata ha spazzato via diversi paletti posizionati per rispettare le distanze imposte dalle misure anti-Covid. Il vento ha fatto cadere una infinità di aghi di pino che in breve tempo hanno otturato gli scarichi tanto che l'acqua ha invaso alcuni tratti di strade. La caditoie sono poi state liberate ieri mattina dagli operai del Comune. A metà mattinata è riapparso per qualche ora un pallido sole ed è bastato per vivacizzare la spiaggia e le arterie del centro cittadino. Ma poco dopo le 13 un altro acquazzone ha fatto scappare tutti nelle proprie residenze, ma verso le 15 di nuovo e apparso il sole e così il tempo si è alternato fino a sera. «La mareggiata - dice Giorgio Ardito, responsabile dell'arenile di Lignano Pineta - ci ha portato via una ventina di metri di arenile quindi che ci costringerà per ora ad eliminare una fila di ombrelloni. La spieggia inoltre è stata riempita di alghe che dobbiamo smaltire».

«I volontari della Protezione civile dice il responsabile locale Alessandro Borghesan sono stati impegnati con più squadre per la pulizia delle strade. Stiamo inoltre tenendo sotto controllo il Tagliamento, che non mancherà di portare a valle un gran quantitativo di tronchi d'alberi, ramaglie e altro materiale». Nella mattinata di ieri la Protezione civile ha invitato i titolari delle darsene lungo il Tagliamento a provvedere di assicurare bene le imbarcazioni in banchina.

La mareggiata ha riportato alla mente quanto avvenne domenica 30 agosto 2003. La spiaggia ed il tratto di mare antistante erano gremiti di bagnati che nelle prime ore del pomeriggio, come un fulmine a ciel sereno, si videro venire incontro tronchi d'albero, ramaglie e sterpaglie che il Tagliamento aveva portato a valle e che in pochissime ore era giunta ben oltre la Terrazza a Mare. Oltre ai turisti, costretti ad uscire dall'acqua e ad abbandonare il bagnasciuga, tronchi e ramaglie avevano creato non pochi fastidi anche alle imbarcazioni che dovevano rientrare in porto.

Enea Fabris

