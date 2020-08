SULL'ALEMAGNA

BORCA E VODO Situazione estremamente delicata fra Cancia e Peaio con conseguenze peggiori nel secondo contesto a causa del solito rio Rudan che ha minacciato di esondare. «Vista la portata del Rudan e la briglia piena di materiale - affermava ieri il sindaco di Vodo, Domenico Belfi - ho deciso in autonomia di fermare il traffico sulla statale, con mio figlio e gli altri volontari presenti, ci siano messi in strada e bloccato le auto per una quindicina di minuti fino a quando la situazione si è stabilizzata». Una condizione al limite che ha fatto scattare l'allarme e i semafori di stop sull'Alemagna e pista ciclabile. Anche la sirena sul campanile si è attivata e le luci che illuminano il corso d'acqua si sono accese.

IPOTESI EVACUAZIONE

Erano passate da poco le 16 quando a Peaio è stata fatta la prima prova reale del funzionamento del sistema d'allarme installato a protezione dell'abitato dopo gli eventi del 2015; sistema che è stato completato e consegnato al Comune lo scorso maggio. Nessuna abitazione evacuata, solo una signora non residente, ha preferito l'ospitalità di un'amica in quel di Valle. Un gruppo di turisti tedeschi ospiti della casa che insiste sulla statale a ridosso del Rudan, che non capivano l'italiano tanto che si è dovuti ricorrere al consigliere Massimiliano Gregori per la traduzione, sono stati invitati a stare al primo piano e a chiudere le imposte che danno sul torrente.

ATTIVATO IL COC

Non è servito il semaforo rosso a due ciclisti che scendevano da nord sulla ciclabile, incuranti hanno proseguito nonostante le grida di alcuni residenti che li invitavano a fermarsi; forse non sapevano che nel 2015 il ponte venne cancellato in un attimo. Il sindaco ha deciso di lasciare il rosso fino al cessato pericolo e comunque per tutta la notte. E' stato aperto in Coc, Centro operativo comunale, in municipio a Vodo, e il Rudan affidato per il controllo visivo ai volontari della Protezione civile dell'Ana Cadore: «Stiamo monitorando anche i corsi d'acqua minori, quanto alla briglia - spiega Belfi - a evento finito bisognerà aspettare che il materiale si consolidi per toglierlo e poi valutare la situazione»; quella briglia porta i segni dei tanti episodi passati e delle tante volte in cui ha salvato la statale. Saranno poi da sostituire i tre cavi a strappo, sono sette in totale, travolti dalla furia della colata ma che hanno fatto scattare l'allarme, nel frattempo continuerà il controllo a vista con i volontari. A Peaio sono arrivati i Vigili del fuoco, Polstrada e Carabinieri.

LA COLATA

Stesso metodo operativo a Cancia di Borca, dove il sindaco Bortolo Sala ha informato via sms i cittadini invitandoli a restare in casa e salire ai piani superiori, a chiudere le imposta. Una colata detritica si è mossa lungo il canalone dell'Antelao, è scesa acqua e un po' di ghiaia, il primo invaso risulta pieno ma nel complesso: «La situazione è sotto controllo e non risultano particolari criticità - assicura Sala -, il drenaggio ha funzionato le cose sono andate abbastanza bene rispetto a quanto annunciavano le previsioni». Già nella giornata odierna, o al più tardi lunedì, sarà comunque necessario un sopralluogo sui vasconi per predisporre le operazioni di sgombero. Borca non ha attivato il Coc ma la notte del sindaco Sala, come quella del collega vicino Belfi sarà in bianco.

A San Vito di Cadore, invece, i vigili del fuoco sono riusciti a deviare un ruscello che trascinava detriti sulla statale in località Ponte del Venco, salvando la viabilità.

Giuditta Bolzonello

© riproduzione riservata

