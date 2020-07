Sul trasporto pubblico e ormai è tutti contro tutti e Cgil ,Cisl e Uil lanciano il loro appello: «Vanno superate le tensioni tra Comune e Provincia». Il presidente Fabio Bui, però, rilancia: «Non c'è nessun margine per rivedere il bando di gara e sabato scorso non abbiamo potuto firmare il contratto perché Busitalia non ci ha inviato tutta la documentazione». « Siamo molto sorpresi dalle dichiarazioni di Bui che riteniamo totalmente infondate. Che ci imputi dei ritardi e delle manchevolezze quando neppure è pervenuto l'avviso di convocazione e avevamo mandato tutti i documenti per la sottoscrizione, ci pare veramente assurdo ha ribattuto l'amministratore delegato di Busitalia Veneto Franco Ettore Viola - la Provincia dovrebbe tener conto che, forse, in questo momento, essa non rappresenta più, da sola, l'Ente di Governo e che il Comune di Padova pochi giorni fa ha risposto diversamente a fronte della ricezione degli stessi documenti da noi inviati alla Provincia» A poco più di un mese e mezzo dalla riapertura delle scuole, sul fronte del trasporto pubblico è l'incertezza a farla da padrona. Incertezza scatenata dalle tensioni tra il Comune e la Provincia che ieri hanno incontrato i rappresentanti dei lavoratori.

