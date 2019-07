Sul sito del Gazzettino il filmato che documenta la scampata tragedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE Che a Carpenedo, per il crollo del rosone, sia stata sfiorata la tragedia lo conferma senza dubbio il video che da ieri pomeriggio è visibile sul sito on line de Il Gazzettino. Il filmato, tratto dalla videosorveglianza interna della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio - messo a disposizione dalla parrocchia, per l'elaborazione di Gabriele Favrin - mostra chiaramente che quell'ammasso di legno, vetro e piombo, del peso di due quintali, precipitato da quindici metri, avrebbe potuto uccidere due persone. La prima è la signora che va a...