CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUL LITORALEJESOLO Un Capodanno con migliaia di presenze su tutto il litorale. Non solo nei due grandi eventi organizzati dal Comune ma su tutta la città e nei vari locali. In piazza Aurora a festeggiare l'arrivo del nuovo anno sono state oltre 12mila persone. Gli ingressi registrati al Pala Arrex per la festa organizzata da Il Muretto e Radio Stero Città sono stati 2.500. Tantissimi anche i visitatori al villaggio di Natale di via Trentin che per la notte di San Silvestro è rimasto aperto fino alle 3 del mattino con una pausa di mezz'ora...