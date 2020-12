SUL LITORALE

JESOLO Ponte sul Sile presidiato per gran parte della giornata ma nessuna sanzione. Giornata di controlli ieri, lungo le principali strade del litorale. A preoccupare era la possibilità che i residenti si spostassero da una parte all'altra della costa, con il rischio di creare situazioni potenzialmente rischiose per il contagio. Per questo gli agenti della Polizia locale hanno effettuato un posto di blocco all'altezza del ponte di Cavallino, diversi gli automobilisti controllati ma senza riscontrare violazioni. A Jesolo, invece, un locale mercoledì scorso è stato sanzionato perché aperto ben oltre le ore 18. E' accaduto nella centralissima via Bafile, dove una pattuglia della Polizia municipale si imbattuta in un bar ancora aperto nonostante fossero le 20. Ma con tutti gli esercizi chiusi, per gli agenti è stato praticamente impossibile non notarlo. Subito sono scattati i controlli durante i quali è stata appunto accertata la presenza dei clienti. Inutile il tentativo di giustificarsi del gestore che di fronte alle contestazioni degli agenti ha spiegato che quella era l'ultima serata di apertura prima del blocco imposto per le festività. A norma di legge la pattuglia ha dunque sanzionato l'esercente con una multa di 400 euro. (g.bab.)

