JESOLO «Le ripercussioni delle nuove chiusure per i nostri associati rischiano di essere pesantissime, anche perché oggi le prospettive di ricevere dei ristori sono davvero poche». Il Veneto diventa zona rossa e nel Sandontese cresce la preoccupazione per l'impatto economico provocato dalle chiusure. A lanciare l'allarme è Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo che non nasconde il rischio di conseguenze gravissime per commercianti e pubblici esercizi da settimane alle prese con un crollo degli incassi. Critica, in particolare, la situazione per ristoranti e bar (1.200 quelli presenti tra San Donà e Portogruaro), molti quali già con il passaggio in zona arancione hanno chiuso rinunciando alla possibilità della vendita per asporto o di attivare le consegne a domicilio. «Siamo molto preoccupati dall'evolversi della situazione spiega il presidente dei commercianti le nuove chiusure, per quanto necessarie, rischiano di aggravare ulteriormente la crisi economica e la diffusa sensazione di incertezza. Ad ora abbiamo poche prospettive, anche sul fronte dei ristori che fino a questo momento sono stai decisamente insufficienti per far fronte alla crisi e sui quali continuano ad esserci poche certezze. Tutti noi siamo aspettando l'arrivo della bella stagione per riprendere il lavoro, ci auguriamo che oltre alle chiusure venga avviata una massiccia campagna di vaccinazione».

E in questo senso Angelo Faloppa ribadisce la necessità di vaccinare anche i dipendenti delle attività turistiche. «Per uscire da questo incubo aggiunge il presidente di Confcommercio l'unica strada percorribile è quella dei vaccini, ci auguriamo che il nostro appello a vaccinare i dipendenti delle attività turistiche venga accolto, in questo modo sarà possibile avere effettivamente un litorale Covid free per l'estate e rilanciare l'economia turistica». A Jesolo ad interpretare il pensiero della categoria è Giampietro Callino, titolare del Royal Caffè di piazza Brescia che con la zona rossa chiuderà le serrande. «Già è difficile lavorare in zona arancione con il take away spiega con il passaggio al colore rosso diventa praticamente impossibile tenere aperto. Ad oggi gli unici clienti sono gli impiegati degli uffici della zona e i dipendenti dei negozi. Se chiudono anche questi per noi diventa impossibile tenere aperto, anche perché l'unica alternativa è quella del delivery ma attivare un simile servizio solo per consegnare dei caffè non ha molto. Purtroppo a distanza di un anno ci ritroviamo nella stessa situazione, oltretutto questa è la terza chiusura che ci viene imposta». A pesare, anche le comunicazioni date sempre all'ultimo. «È una situazione difficile conclude l'esercente nella quale si vive e si lavora male, ogni programmazione è stata cancellata. Riposte dallo stato? Davvero poche, i ristori sono un miraggio e comunque non bastano a coprire le perdite. Per gli scorsi weekend avevamo fatto delle assunzioni a chiamata, che ovviamente non abbiamo rinnovato. Si tratta di due persone che si sono ritrovate a casa, come noi del resto».

