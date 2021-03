VENEZIA È un Giano bifronte la situazione del virus nell'area metropolitana di Venezia. Un territorio, il più piccolo, quello del Veneto orientale, in guerra giorno dopo giorno con i dati che lo certificano come il territorio più contagiato del Veneto (in base al tasso di positivi ogni centomila abitanti) e un altro, quello più esteso, il Veneziano, che se non proprio può sorridere, almeno non vive con l'acqua già oltre la gola. Parlano i numeri, inappellabili. A ieri sera il tasso dei contagiati ogni 100mila residenti - per cui il Governo ha messo la soglia di allarme a 250 positivi su 100mila - nell'area di competenza dell'Ulss 4 Veneto orientale faceva segnare 355.63 su 100mila - cioè 812 casi su 228.329 abitanti - e in rialzo rispetto ai 348 con cui si era chiuso martedì. Diversa, seppur in lenta ripresa, la condizione dei distretti dell'Azienda sanitaria Serenissima, l'Ulss 3. Nel distretto di Venezia insulare, di Mestre e della prima terraferma, il dato ieri sera è arrivato a un tasso di 135,83 positivi ogni 100 mila residenti (in numeri assoluti si traduce in 387 casi per 284.912 abitanti); il distretto di Mirano-Dolo, anche lui in rialzo, si è assestato 157.40 (430 positivi spalmati su una platea di 273.182 abitanti) mentre Chioggia, che ha 125 positivi distribuiti su 65.240 abitanti, ha raggiunto la soglia di 191,6. In tutti i casi, si rimane comunque distanti dall'asticella dei 250, che impone chiusure alle scuole e restrizioni varie. E quindi si respira.

In linea con l'andamento degli ultimi giorni, anche il report di ieri di Azienda zero. Nel Veneziano - inteso come area metropolitana - ci sono stati 170 nuovi casi che portano gli attualmente positivi a 5.140 (+30). In aumento anche i ricoveri (+9) che arrivano a quota 181, dei quali 16 (+2) sono in condizioni gravi in Terapia intensiva. Continua anche la conta dei decessi, arrivati a 1.736 con le cinque croci di ieri sera. Tutti segnali che il virus non molla la presa, ma ha vite diverse nella stessa anima del Veneziano. (n.mun.)

