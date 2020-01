SUL LITORALE

Aria irrespirabile, si accendono i falò dell'Epifania e scoppia la polemica. Tantissime, anche nel litorale, da Punta Sabbioni a Jesolo, le proteste. In molti, già al termine del rito, hanno segnalato un forte odore acre nell'aria. Ma anche disturbi agli occhi e bruciore alla gola. Uguale lo scenario ieri mattina, con l'aria pesante e la forte puzza di bruciato. Almeno fino al primo pomeriggio, quando la situazione è migliorata. Ma tra faville e polveri sottili alle stelle, le lamentele non sono mancate. Con una domanda riproposta praticamente ogni anno: cosa brucia davvero tra le pire? Il dubbio di molti è che a finire accatastato tra i panevin non ci sia solo del materiale vegetale.

A CAVALLINO

Tantissime le proteste a Cavallino-Treporti, dove nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale hanno effettuato diversi controlli ai pavineri privati, ovvero ai falò organizzati da numerose famiglie. Tre, alla fine degli accertamenti, le segnalazioni scattate nei confronti degli organizzatori di altrettanti panevin, invitati ad usare solo il materiale consentito. Ma in molti hanno ugualmente protestato per l'aria irrespirabile, contestando l'elevato numero dei falò allestiti e l'uso esagerato di botti e petardi che nulla hanno a che fare con la tradizione, ma che hanno terrorizzato gli animali.

«Il problema è che manca un vero regolamento che disciplini la preparazione dei panevin commenta Gianluigi Bergamo, presidente dell'associazione Verdelitorale -. Nessuno è contro le tradizioni che devono essere tutelate, ma con rispetto di tutti. Va chiarito una volta per tutte quali materiali possono essere usati, quanti panevin realizzare e soprattutto l'attività di accertamento deve essere concreta. Ricordiamo che l'amministrazione comunale ha approvato una delibera contro l'inquinamento globale: non bastano i buoni intenti, servono anche dei gesti di attenzione concreta. Una volta i panevin erano fatti solo dagli agricoltori, oggi ci sono delle vere e proprie gare a chi fa il berolone più alto». E in questo senso il sindaco Roberta Nesto ha assicurato che il Comune si sta già muovendo. «I controlli sono stati effettuati, come non sono mancate le segnalazioni ribatte - e in tre casi i nostri agenti sono intervenuti imponendo la rimozione di alcuni materiali agli organizzatori, prima comunque dell'accensione dei fuochi. Il numerò dei falò privati sta diminuendo e moltissime persone si sono ritrovate ai panevin pubblici, quelli patrocinati dal Comune, contribuendo così a realizzare un grande evento. Per il prossimo anno, con una commissione specifica, proponiamo di avviare un censimento di tutti i panevin in modo da avere dei controlli ancora più mirati e limitare eventuali disagi».

A JESOLO

Anche a Jesolo sono state tantissime le proteste e sempre per colpa dell'aria diventata irrespirabile. Cinque, in questo caso, i falò patrocinati dal Comune ai quali però vanno aggiunti almeno una decina di pavineri privati, organizzati da gruppi di amici o associazioni. A smorzare le polemiche è il sindaco Valerio Zoggia. «Stiamo parlando di una tradizione popolare dice e di qualche disagio concentrato al massimo per una sola giornata. Non credo che una simile situazione possa essere un problema, soprattutto se confrontata con le altre cause di inquinamento. In ogni caso anche nella nostra città il numero di falò sta progressivamente diminuendo di anno in anno, sia quelli pubblici che quelli privati. Per quanto riguarda i panevin patrocinati dal Comune, puntiamo a realizzarne al massimo quatto, uno per ogni zona di Jesolo».

