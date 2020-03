SUL LAVORO

VENEZIA Il faro è sempre il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di mercoledì 11 marzo, quello dell'hashtag iorestoacasa. La sostanza: le aziende che vogliono restare aperte devono garantire il rispetto delle prescrizioni, dalla distanza minima di un metro tra i lavoratori, ai dispositivi di protezione individuale come le mascherine. Chi non può farlo, chiude. Chi non è in regola, si deve mettere in carreggiata.

Controllare che tutto venga fatto secondo il Dpcm varato ormai una settimana fa, è adesso il compito del Piano Spisal messo in campo dall'Ulss 3 e dal Dipartimento di prevenzione per certificare la sicurezza sui luoghi di lavoro ai tempi del coronavirus. Tanto nel privato, quanto nel pubblico. Lunedì i primi controlli, partendo dallo stabilimento di Fincantieri a Marghera, «e i risultati sono stato soddisfacenti» dicono dall'Ulss 3 Serenissima.

LE MODALITA'

«Interveniamo seguendo quattro punti fondamentali - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - che sono quelli della promozione, dell'informazione, dell'assistenza e della vigilanza. In questa prima fase lo Spisal ha principalmente il compito di sensibilizzare e informare le aziende rivolgendosi in particolare a due tipi di realtà: le aziende con molti dipendenti e le aziende de cui ci arrivano segnalazioni, soprattutto da parte dei lavoratori, sullo scarso rispetto delle norme d'igiene. È un intervento importante e del quale siamo stati investiti dalla Regione per vedere come le aziende del nostro territorio recepiscono le direttive del Governo».

Da un punto di vista operativo, il Piano Spisal ha come obiettivo verificare le azioni e le informazioni dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti, come l'igiene delle mani, igiene respiratoria, distanziamento sociale, oltre alla presenza di opuscoli e segnaletica che ricordi le prescrizioni firmate dal premier Giuseppe Conte. Se qualcosa non va? In questa fase - spiegano dalla Direzione generale dell'Ulss 3 - c'è una condivisione con le stesse aziende per migliorare i servizi. «Siamo in grado di controllarne fino a una decina al giorno. Faremo una check-list su come ogni impresa ha sviluppato l'attività informativa e si è organizzata per l'accesso agli spazi comuni, la sanificazione degli spogliatoi, la pianificazione di orari di ingresso e uscita scaglionati, la sospensione di viaggi e trasferte di lavoro», ha precisato ancora Dal Ben.

Il Piano Spisal ha come motore immobile l'aumentare le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti e mettere a disposizione idonee soluzioni disinfettanti. Con un occhio di riguardo anche verso i fornitori e gli appalti affidati a ditte terze, anche loro inserite nei controlli previsti dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Serenissima. «Andremo ovunque - ha assicurato il dg - dalle ditte private a quelle pubbliche e dei trasporti, seguendo i criteri del maggior numero di dipendenti e delle segnalazioni sulle inadempienze. Faremo così finché ci sarà l'emergenza. Non basteranno solo semplici provvedimenti, ma cercheremo direttive aziendali dov'è stato messo nero su bianco quanto fatto. Nelle aziende chiuse, torneremo a verificare».

I PRIMI CONTROLLI

Intanto lunedì lo Spisal è già entrato in azione in nove aziende partendo dal maxistabilimento di Fincantieri dove una ditta esterna stava sanificando gli ambienti dopo i casi di positività dei giorni scorsi. Controlli sono stati fatti anche in aeroporto (nell'area trasporti e sicurezza), alla raffineria Eni e in altre aziende, più o meno grandi, del territorio. Risultato? Tutto in ordine e dove non lo era, ci si stava impegnando per farlo.

Nicola Munaro

