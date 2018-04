CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SUL GRADINO PIÙ ALTOBELLUNO La provincia di Belluno si conferma tra quelle più virtuose d'Italia per raccolta assoluta di Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Una conferma, quella che arriva dal rapporto sulla gestione di questo tipo di rifiuti nel 2017. E il Veneto si conferma al terzo posto in Italia con 26.108.692 kg (più 2,51%) raccolti e una media di 5,32 kg per abitante. Tra le province, Treviso e Padova registrano i maggiori quantitativi assoluti, mentre Belluno è prima per raccolta pro capite. Risulta...