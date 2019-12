«Sul fronte degli infermieri e degli operatori socio sanitari il problema organici è risolto. Ma sui medici la situazione non è cambiata molto: mancavano 128 medici, dei circa 1.100 che operano nel nostro organico. Nel corso dell'anno ne abbiamo assunti 84, ma nel frattempo quelli che hanno lasciato sono ancora di più. A fronte di un lavoro impegnativo di ricerca e di reclutamento, le carenze di organico restano gravi». Lo dice Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Ulss 3, in una intervista nella quale fa il punto di un anno di lavoro. «La situazione dei medici - spiega - è molto difficile, perché se ne trovano pochi, e in alcuni settori non se ne trovano affatto. Colpa di scelte sbagliate fatte in passato, a conferma che governare la sanità non è cosa da poco, che può fare chiunque».

Dal Ben è invece soddisfatto per il processo di accorpamento delle vecchie Ulss veneziane. «La gente - dice - ha capito che l'Ulss unica è un'opportunità, e anzi ci chiede di accelerare i processi di unificazione dei servizi e delle procedure, proprio perché più grande è meglio».

Intanto emerge forte il caso degli over 65, specialmente nel centro storico. Problema che richiede uno sforzo nell'assistenza

