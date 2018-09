Sul Cansiglio e sul Grappa le due strade più pericolose

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LISTATREVISO Il ponte di Vidor è la punta dell'iceberg. Praticamente un simbolo. Ma non c'è solo quello nell'elenco delle opere stradali da sistemare che la Provincia ha spedito a Roma. Il Sant'Artemio ha messo in fila dieci interventi, in ordine di priorità, presentando al ministero delle Infrastrutture un conto complessivo di 60,7 milioni di euro. Ancora prima del ponte ad arcate che scavalca il Piave, bisognerebbe mettere in sicurezza due strade provinciali, considerate le più a rischio di tutta la Marca. Si tratta della Pedemontana...