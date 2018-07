Sui voucher scontro Lega-5Stelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA Di Maio tira il freno sulla reintroduzione dei voucher annunciata l'altro giorno dalla squadra leghista di governo. Di certo - assicura il vicepremier leader dei Cinquestelle - non fa parte del decreto dignità. Ma probabilmente non entrerà nemmeno successivamente in un provvedimento di urgenza. Al limite - sostiene - sarà il Parlamento a discuterne. «Nel decreto dignità non c'è il tema della somministrazione per la stessa ragione per cui demandiamo al Parlamento tutta questa materia, come anche tante altre materie come...