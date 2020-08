SAN DONÀ Sul suo profilo Facebook si nota subito una foto di quando era seduto nel municipio di San Donà, nella sala di rappresentanza, dove si svolge il consiglio comunale. Lo scatto risale allo scorso anno, in occasione degli auguri di Buon Natale fatti al sindaco Andrea Cereser, anche se Abdel Moez Alaila indica di vivere a Milano. Le ultime foto dell'imam sulla sua pagina telematica risalgono al 4 agosto scorso. È all'aeroporto, forse proprio prima del rimpatrio. Anche il suo commento è significativo: «Dall'Egitto e dalla terra dell'aeroporto, Dio vi benedica fratelli in Italia».

Ad accompagnarlo sono 149 commenti di amici, tra cui qualcuno nota un'ombra di tristezza sul suo viso: «La foto è piena di tristezza scrive - che Dio renda felice i tuoi giorni con tutto il bene». Un altro amico si chiede cosa stia accadendo: «Sei in viaggio o no? Il post non è chiaro. In ogni caso, sorridi, la foto viene meglio».

Forse qualcuno sa già del rimpatrio e scrive: «Addio al nostro nobile maestro», un altro: «Chiedo a Dio di aiutarti con tutto il bene e che il tuo ritorno sia una benedizione su di te, ai tuoi parenti e figli», oppure: «A Dio siamo e a lui torniamo e non c'è potere se non in Dio, che Dio sia con te, se Dio vuole tornerai da noi in Italia il prima possibile», qualche altro commento sa di congedo: «Rimarrai sempre nei nostri cuori, non ti dimenticheremo», o ancora «Tanti auguri per il tuo ritorno in Egitto e che ogni anno tu stia bene». (d.deb)

