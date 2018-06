Sui social è caccia al biglietto dell'ultimo minuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOTTI MAGICHEÈ di nuovo Vasco Day a Padova: oggi e domani il celebre rocker di Zocca si esibirà all'Euganeo per le due tappe a Nordest del suo nuovo tour. Esaurite da tempo entrambe le serate, si è scatenata una caccia al biglietto sui social e Subito.it dove forse si possono trovare gli agognati tagliandi bruciati mesi fa in poche ore all'apertura delle prevendite. Sono quasi duemila gli iscritti alla pagina Facebook Vasco Scambio - Vendo Biglietti Live Vascononstop2018 che cercano ticket e preziosi consigli. «Una pagina creata per...