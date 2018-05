CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sui social aveva dato il buongiorno agli amici all'alba, quando era già in viaggio alla guida del suo camioncino. Alberto Frison, 28 anni, un paio d'ore più tardi ha perso la vita in un tragico incidente sulla A4, all'altezza di Palmanova. Il giovane, in direzione di Trieste, aveva appena superato lo svincolo quando ha perso il controllo andando a tamponare un autoarticolato che procedeva davanti a lui. La cabina di guida del furgone condotto dal 28enne si è letteralmente accartocciata e per Alberto non c'è stato più nulla da fare....