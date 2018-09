Sui conti il Carroccio tratta per la rateizzazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Il lavoro degli avvocati Giovanni Ponti e Roberto, che ieri mattina pensavano di avere già incassato un risultato, ottenendo dalla procura di Genova l'accordo per rateizzare il sequestro immediatamente esecutivo dei fondi della Lega, Matteo Salvini lo liquida con una battuta: «Macché rateizzazione, non posso rateizzare quello che non ho». Ma di fatto ieri pomeriggio in via Bellerio, quando i legali hanno illustrato al tesoriere Giulio Centemero la situazione, la possibilità è stata presa in seria considerazione. La procura è...