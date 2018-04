CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUI BUS TURISTICITrenta gruppi al giorno, che diventano ottanta in alta stagione e nei momenti più caldi possono raggiungere anche la ragguardevole cifra di duecento. Tutti cinesi e coreani (e in subordine giapponesi), non quantificabili all'interno degli autobus turistici che giungono quotidianamente al Tronchetto. E mai seriamente monitorati, dal momento che almeno per ora Avm può al massimo fare riferimento al numero di mezzi stazionanti in isola, ma non approfondire il numero dei loro passeggeri. A denunciare la situazione è Andrea...