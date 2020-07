SUI BANCHI

BELLUNO La scuola non si ferma. Non può permettersi di farlo in questa estate dove va tutto riprogrammato. Ecco che Serenella Bogana, vicepresidente della Provincia con delega ad istruzione ed edilizia scolastica, ha chiamato a raccolta i protagonisti del cambiamento in atto. Domani (mercoledì) alle 16 è convocata la Conferenza dei servizi. Tutti intorno al tavolo: da chi si occupa dei fabbricati a chi dei trasporti. E ci saranno i rappresentanti dell'Ufficio scolastico territoriale e i presidi di licei e istituti superiori. «Abbiamo invitato anche i dirigenti scolastici dei Comprensivi, perchè è importante muoversi in modo univoco con l' obiettivo di garantire un regolare anno scolastico», precisa Bogana. Sono vari i nodi da sciogliere e sul tavolo saranno poste varie questioni. Come il fatto che non tutti i Comuni possono contare sui propri pulmini, avvalendosi, invece, del servizio pubblico. Ed occorre decidere come spendere al meglio entro ottobre il gruzzoletto dedicato alla didattica post Covid: «Sono 500mila euro, le scelte si faranno anche in base alle esigenze che emergeranno da questo tavolo. Ci sono istituti che ci hanno richiesto di mettere a disposizione spazi supplementari per aver un numero maggiore di aule». La vicepresidente della Provincia non nasconde un velo di preoccupazione: «Soprattutto per gli istituti che hanno più plessi. Là ci saranno maggiori difficoltà». La questione bollente riguarda le entrate scaglionate. Serenella Bogana è consapevole che la questione trasporti è nucleo dell'architettura: «Tanto che, per i trasporti, verrà convocato un tavolo provinciale a parte, completamente dedicato». Insomma, le indicazioni nazionali ci sono. Ora si cerca di declinare il tutto in terra bellunese. «Sarà un'estate particolare, per dirigenti scolastici e per la Provincia, perchè dobbiamo gestire una rivoluzione copernicana -conclude Bogana - intanto domani si parte con un primo tassello». Mercoledì, comunque, la giornata è super piena. Anche l'Ufficio scolastico territoriale (Usr) ha indetto un incontro al mattino, con presenza virtuale dei sindaci: prima con i dirigenti delle superiori, poi con i dirigenti dei Comprensivi. «Buon segno che ci si muova su vari livelli - conclude Serenella Bogana così sul tavolo, nel pomeriggio, si potrà avere qualche idea più chiara». (D.D.D.)

