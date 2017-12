Suddivisione in zone e piano di fuga È in arrivo un documento tecnico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Barriere anti terrorismo, dispositivi audio per avvisare i presenti in caso di pericolo, predisposizione di emergenza che comprenda steward come allo stadio. Sono solo alcune delle misure di safety e security varate nelle sei disposizioni del ministero dell'Interno da maggio a ottobre in materia di eventi e manifestazioni dopo la tragica notte di Torino e quanto accaduto la notte della finale di Champions League in piazza San Carlo. Disposizioni che sono state affrontate il 28 novembre in un convegno organizzato dalla prefettura di...