«Successo sfiorato ma non ci sfuggirà»

MEZZA VITTORIATREVISO Un primo risultato tangibile i dieci anni di lavoro sembra l'abbiano sortito: la candidatura Unesco ha prodotto uno scarto di consapevolezza importante non soltanto tra viticoltori e amministratori, ma tra gli stessi abitanti delle colline del prosecco. A due giorni dal verdetto della Commissione radunata nel Golfo Persico, che vede la Docg mancare per un soffio la promozione immediata e l'iscrizione nel sito dei siti Patrimonio dell'Umanità, le reazioni non sono quindi di catastrofismo. Tutt'altro. «Speravamo di...