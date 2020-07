Ospiti del secondo appuntamento del Venice Hotel Market 2020, organizzato dall'Associazione Veneziana Albergatori, il sottosegretario all'Economia e candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra, Pier Paolo Baretta, e Giuseppe Mongiello, consulente Ava dello studio Tonucci & Partners.

Mongiello ha presentato a Baretta e al pubblico il progetto Futures for Venice, una proposta operativa elaborata con Ava, il direttore Claudio Scarpa e la tesoriera dell'associazione, Lorenza Lain: «L'ipotesi, rivolta ai soci dell'Associazione Veneziana Albergatori ha spiegato Mongiello -, è di costituire una società veicolo, alla quale potrebbe essere interessata anche la Cassa depositi e prestiti, che emetterà dei bond da 150 a 300 milioni. Attraverso queste emissioni, la società raccoglie fondi con i quali acquista camere/notti dagli albergatori, idealmente il 10-15% delle stanze, con una scontistica classica per questo tipo di contratti. Queste camere/notti vengono poste sul mercato attraverso tour operator selezionati e rivendute per le stagioni 2021, 2022 e 2023. Una proposta - ha aggiunto -, che nasce dalla consapevolezza che, essendo Venezia una delle città più amate al mondo, sia possibile promuovere l'iniziativa a livello globale, mettendo in moto un meccanismo di acquisto di vacanze da parte di turisti americani, russi, inglesi e cinesi di fascia alta. Si andrebbe così a remunerare questo bond in modo conveniente per l'investitore, e ciò porterà l'interesse anche degli hedge funds stranieri per l'iniziativa. Un sistema che offre vantaggi alla categoria e permette agli albergatori di ottenere liquidità immediata, con la cessione di stanze che oggi si fanno fatica a vendere». Un'operazione totalmente gratuita per lo Stato qui l'invito rivolto a Baretta -, che può limitarsi a garantire la bontà dell'operazione e mettere a disposizione il veicolo societario tramite CdP. Questo meccanismo viene già utilizzato da alcuni tour operator su cifre più piccole. L'obiettivo è diffondere questa idea a livello internazionale, partendo dal concetto che a Venezia il turismo è linfa vitale, e gli alberghi sono la vena attraverso cui passa questa linfa. Perché in questa situazione, il governo può erogare tutte le somme che vuole ma prima o poi bisogna trovare una soluzione strutturale al problema del rilancio del turismo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA