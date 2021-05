Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TEMAVENEZIA Case per medici e sanitari in genere, che venendo a vivere vicino all'ospedale dove lavorano, ripopolerebbero anche la città. Un doppio vantaggio, per la sanità e per Venezia. Tema di cui si parla da anni. L'ultimo a rilanciarlo, un mese fa, era stato il presidente dell'Ordine dei medici di Venezia, numero due della federazione nazionale, Giovanni Leoni. «Senza incentivi per favorire la residenza, non solo si faticherà a...