È scattato alle 16 di ieri il via alla campagna vaccinale per i 40enni nei drive in di (Paludi, Feltre, Tai e Agordo) e al Centro Vaccinale di Sedico. I posti complessivamente disponibili fino al 16 giugno sono complessivamente oltre 6.500. «Ulteriori posti - assicura l'Ulss Dolomiti - saranno attivati a seguito di conferme di fornitura di vaccini Pfizer o Moderna, destinati a questa classe di età. L'accesso alla prenotazione è stato...