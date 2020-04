LE MASCHERINE

VENEZIA Tra oggi e giovedì ogni famiglia residente nel territorio comunale di Venezia riceverà una busta con quattro mascherine chirurgiche ad alto filtraggio (prodotte secondo la direttiva CE n. 43 del 1992). La consegna sarà fatta ad opera di centinaia di volontari (ma anche società di trasporto) che hanno messo il loro tempo a disposizione per una colossale operazione di consegna porta a porta. Si tratta di 600mila mascherine che il Comune ha acquistato in Cina e fatte già suddividere in 150mila confezioni da 4.

Ieri mattina il sindaco Luigi Brugnaro, assieme agli assessori Simone Venturini, Giorgio D'Este, Massimiliano De Martin e il capo di gabinetto Morris Ceron hanno preso parte all'operazione di smistamento delle confezioni, che sono state inscatolate nei magazzini del Cantiere nautico Venezia (gruppo Alilaguna) per essere gestite a livello di 43 macrozone tra la città insulare e la terraferma.

OPERAZIONE PRUDENZA

«Questa operazione è nata a fine marzo quando abbiamo capito che l'uso delle mascherine si sarebbe protratto ancora per molto tempo - ha spiegato Brugnaro - Non c'era, e non c'è tutt'ora l'obbligatorietà da parte nostra di provvedere alla consegna dei dispositivi, ma è prevalso il buon senso e con lungimiranza abbiamo pensato che sarebbe stato utile mettere in piedi questa operazione. Consegneremo le mascherine a tutti gli abitanti e questo sarà possibile solo grazie alla grande partecipazione di tutte le associazioni di volontariato, società sportive, aziende di trasporto e quanti hanno deciso di sostenere il Comune e la Protezione Civile per la distribuzione dei dispositivi. Questa è la dimostrazione che la città è unita ed in continuo movimento».

L'operazione ha comportato un investimento di 250mila euro, reperiti tra le pieghe del bilancio.

«Anche a questo è servito efficientare i costi - aggiunge il sindaco - perché altrimenti no sarebbe stato possibile. È stato grazie ai nostri rapporti privilegiati con alcuni operatori cinesi che abbiamo potuto fare questo acquisto, pagandole 40 centesimi compreso il trasporto in aereo. Mi sono preso un bel rischio, perché lì vogliono il pagamento anticipato e nel caso un cui ci fossero stati disguidi, sarei stato messo in croce dalla Corte dei Conti. Ma è un rischio che mi sono preso. Anche le mascherine sanitarie, che abbiamo destinato ai servizi essenziali, le siamo andate a prendere sotto l'aereo alla Malpensa, per paura che ce le portassero via. Sono contento che sia andato tutto bene, perché anche nella fase 2 la mascherina sarà necessaria e così tutti ne potranno avere una».

AVVISI AUTOMATICI

Ieri pomeriggio sono state lanciate migliaia di telefonate automatiche nelle case con un messaggio registrato del sindaco che avvisava dell'imminente arrivo delle mascherine e dava istruzioni per evitare episodi di sciacallaggio.

«Non fate entrare in casa nessuno, le mascherine sono gratuite e saranno consegnate davanti alle abitazioni e da personale che indosserà un tesserino di riconoscimento con l'emblema del Comune - precisa - Chiedo ai cittadini grande disponibilità, e il rispetto delle norme in vigore».

In vista dell'inizio della fase 2, che comincerà con maggio, Brugnaro ha infine colto l'occasione per un auspicio, affinché le attività vengano aperte per consentire alla gente, alle migliaia di partite Iva e dipendenti rimasti fermi di riprendere a lavorare.

«Ci attendiamo dal Governo provvedimenti di programmazione che consentano a tutti di aprire le attività - - ha concluso, senza tornare sulle polemiche dei giorni passati - dobbiamo tornare a vivere».

Michele Fullin

