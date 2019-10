Su quella via 400 multe all'anno ai clienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE «Facciamo 400 multe all'anno ai clienti. Questo significa che la loro redditività, oggi, è molto più bassa di un tempo. Per rimanere sul mercato, quindi, sono costrette a incrementare la produttività aumentando a dismisure le ore di lavoro». La spiegazione al fenomeno la dà il commissario capo Gianni Franzoi, comandante del servizio Sicurezza urbana della polizia locale.«Il tasso di recidiva è sotto l'1% - continua Franzoi - il che significa che chi viene scoperto una volta, poi non ritorna più. E questi sono tutti clienti in...