SAN DONA' DI PIAVE Si chiama Conta su di me la nuova campagna lanciata dall'Ulss4 per sensibilizzare all'uso della mascherina, come metodo primo per prevenire il contagio da Covid-19. Una iniziativa, quella studiata da Valerio Pradal, artefice di altri progetti simili, che parla con il linguaggio dei giovani e che si rivolge a loro utilizzando altri giovani. Dal campione di basket della Reyer Venezia, Stefano Tonut, a Miss Italia Veneto 2020, Francesca Toffanin, per arrivare ad un giovane ristoratore, Riccardo Paro (Osteria Sconta), fino a ragazzi della porta accanto, che hanno deciso di aderire alla campagna e di metterci letteralmente la faccia.

L'uso della mascherina con lo slogan Conta su di me è solo una delle iniziative che verranno realizzate: ci saranno video e post sui principali social, locandine, mega poster da affiggere nei principali punti di passaggio. «Chiediamo ai giovani di essere i nostri compagni in questa lotta alla diffusione», ha detto il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza. «Perché desideriamo fortemente di poter rivivere una estate di incontri tra giovani e non solo», ha aggiunto il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. «I giovani non vanno demonizzati e questo è bel messaggio», gli ha fatto eco il neo presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità, Silvia Susanna. «Abbiamo la fortuna di costruirci il nostro futuro, gettando le basi sul presente», ha commentato Miss Veneto. «So cosa vuol dire avere il Covid-19 e rimanere isolati - ha detto Tonut - e per questo dico che non dobbiamo mai abbassare la guardia». (f.cib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA