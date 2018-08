Su Instagram un video con il lancino a tutta velocità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIDEO VENEZIA È Ivan Bastasin, commenta un ragazzo con un bicchiere di prosecco in mano mentre ammira, di fronte a lui e ad un gruppo di amici, un lancino che sta sfrecciando a grande velocità in laguna.Il video, lungo una ventina di secondi, si trovava postato fino a qualche giorno fa sul profilo Instagram (un social molto diffuso anche per le fotografie) del sostituto gondoliere coinvolto la scorsa settimana nell'incidente in laguna costato la vita ai due pescatori di Castello, Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, ed è stato acquisito dal...