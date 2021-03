Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STRUTTURE SANITARIEVENEZIA Trentotto pazienti in Terapia intensiva e 310 in Malattie infettive: la fase 4 degli ospedali del Veneziano è tutta nei numeri dell'indicatore della fase di rischio della Regione Veneto, il barometro. È lì che si scopre come l'Ulss 3 conti il più alto numero in regione di pazienti positivi al virus tra i 15 e i 49 anni. E di come l'età dei ricoverati si abbassi sempre di più colpendo soprattutto chi ha tra...