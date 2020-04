IL DATO

UDINE Sono in prima linea nella lotta alla pandemia e rischiano prima degli altri di essere esposti al contagio, per quanto scafandrati di tutto punto. Ma i contagi fra i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari in forza all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, sinora accertati, sono in tutto meno di una trentina secondo l'ultimo conteggio reso noto.

FRIULI CENTRALE

Lo ha detto anche recentemente in una videoconferenza con i sindacati il direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti: «Dall'ultimo controllo fatto, non arriviamo a 30 unità, su ottomila e quattrocento dipendenti dell'Azienda Friuli centrale - rileva il dirigente -. Di questi dipendenti risultati positivi, secondo l'indagine epidemiologica svolta, pochissimi casi, forse quattro o cinque persone potrebbero averlo contratto sul luogo di lavoro. Siccome i casi non erano concentrati tutti negli stessi reparti, questo fa pensare che possano averlo preso in altri contesti, come quello familiare oppure all'esterno, per esempio facendo la spesa». I casi nell'AsuFc sarebbero quindi una piccola parte anche sui casi accertati in tutto il Friuli Venezia Giulia.

IN REGIONE

Sui numeri degli operatori sanitari contagiati in regione aveva puntato i riflettori anche il vicepresidente Riccardo Riccardi, all'ultima seduta della commissione sanità, per rispondere ai rilievi che erano stati fatti nei giorni precedenti sulla base dei dati pubblicati due volte alla settimana, con dettaglio regionale, sul bollettino dell'Iss. Riccardi aveva spiegato che il portale dell'Istituto superiore di sanità riportava dati «caricati direttamente dalle Regioni in maniera diversa» e che in alcuni casi era come confrontare «mele con pere». E proprio dall'8 aprile scorso l'aggiornamento regionale sugli operatori contagiati è scomparso dal bollettino dell'Iss, come comunicato in tempo reale dall'esperto Fabio Barbone ai commissari quel giorno, «perché ritenuto incompleto e potenzialmente errato». L'ultimo numero per tutto il Friuli Venezia Giulia pubblicato dall'Iss parlava di 257 casi (su 1594 infezioni, al 3 aprile), ma, specifica Braganti, «nel conteggio dell'Iss erano inclusi anche gli operatori delle case di riposo». Riccardi in commissione ha ridimensionato il dato (aggiornato al 6 aprile), per quanto riguarda i soli dipendenti del servizio sanitario regionale di tutta la regione, citando 188 casi «l'1,38% del personale del Ssr». Sul totale degli infetti, l'8,9%. «117 si sono contagiati nell'esercizio del loro lavoro, 11 in altri luoghi, di 56 non è nota l'origine», ha spiegato in commissione l'assessore. Di questi 188, a livello regionale, 63 erano infermieri, 43 medici e 37 operatori sociosanitari.

LA GESTIONE

Il nuovo fronte aperto, come ribadito più volte, resta quello delle case di riposo, per tutelare sia gli ospiti sia gli operatori. «A Paluzza - ricorda Braganti - abbiamo portato un intero reparto, con 16 infermieri, 11 oss e due primari. Abbiamo replicato un reparto di medicina intero. Gli anziani vanno curati dove si trovano, sennò si scompensano già solo con lo spostamento. Anche il sindaco è rimasto soddisfatto».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA