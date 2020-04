CONTROLLI

PORDENONE Se nei giorni pasquali il 14,3 per cento delle persone controllate ha tentato di bypassare la quarantena per raggiungere parenti, amici o fidanzate, da martedì il trend delle sanzioni è tornato in linea con i giorni precedenti. Nonostante siano state aperte librerie, cartolerie, lavanderie e altri attività lavorative, soltanto il 4,2% delle persone controllate da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale era uscita di casa senza avere un valido motivo o una necessità urgente.

Le persone controllate nel Friuli Occidentale sono state 722. In 31 erano prive di una autocertificazione che provasse uno spostamento per motivi di lavoro, di salute o di necessità. Sono state sanzionate per aver violato le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus (. Una persona è stata invece denunciata a piede libero per un altro reato.

Positivo anche il monitoraggio delle attività commerciale. Ne sono state controllate 341 tra edicole, farmacie, supermercati, panifici, macellerie e - d'ora in avanti - anche librerie, cartolerie e lavanderie. Tutti erano in regola. Nei locali il distanziamento personale era stato rispettato ed erano stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare contagi tra i lavoratori e gli stessi clienti.

Le misure di contenimento del virus hanno avuto un effetto positivo sull'indice di riproducibilità del Sars-Cov-2, facendolo diminuire già dai primi giorni dopo l'applicazione. Il dato è emerso da uno studio dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e della Fondazione Bruno Kessler di Trento: hanno analizzato i dati del sistema di sorveglianza nazionale fino al 24 marzo, corrispondente a circa 63mila casi, e oltre a descrivere le caratteristiche principali dell'epidemia, come la mortalità, hanno applicato dei modelli matematici per stimare l'andamento. Dal 24 marzo il trend dei contagi sta diminuendo, anche se in maniera diversa da regione a regione. Secondo gli esperti, lo dobbiamo alle misure di contenimento dei rapporti sociali.

