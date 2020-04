SICUREZZA

PORDENONE Aveva ragione il prefetto. Non c'era bisogno, come qualcuno aveva auspicato, di blindare la Pasqua con droni ed elicotteri per frenare possibili esodi verso mare, montagna, prati e grave del Tagliamento. I risultati ottenuti dalle forze dell'ordine, che dall'inizio dell'emergenza Covid-19 garantiscono un controllo capillare in tutto il Friuli Occidentale, hanno dato risultati positivi. Una risposta che ha soddisfatto il prefetto Maria Rosaria Maiorino, che parla di «senso di responsabilità» da parte della cittadinanza, che ha dimostrato di aver ben compreso il senso del iorestoacasa.

I DATI

Su 1.440 persone controlla tra la vigilia di Pasqua e Pasquetta, ne sono state sanzionate 202, vale a dire che soltanto il 14,3 per centro era uscito senza alcuna giustificazione. A Pasqua, su 403 identificati, in 54 sono stati sanzionati. E il giorno delle scampagnate, quando si temeva il peggio, su 499 persone fermate, 85 non hanno fornito un valido motivo per il loro spostamento. Costituiscono il 17,3 per cento dei controllati. Nel complesso sono state segnalate all'autorità giudiziaria cinque persone che avevano dichiarato il falso. Nessun rilievo alle attività monitorate (88 al Lunedì dell'Angelo e 67 a Pasqua).

I TRASGRESSORI

Si tratta per lo più di spostamenti finalizzati a raggiungere abitazioni di parenti o amici per pranzare in compagnia. Ma anche di pescasportivi che, da quando è aperta ufficialmente la stagione, non hanno ancora potuto calare la lenza, come il ragazzo sorpreso il giorno di Pasquetta a Pordenone. Sono state sanzionate anche persone che andavano a raccogliere luppolo selvatico per le frittate, silene e ortiche per risotti. Erano da sole in mezzo i campi, certo, ma troppo distanti da casa per poter giustificare un passeggiata.

è di 99, è anche vero che queste sono state rilevate nell'arco di 3 giorni particolari, vuoi per le favorevoli condizioni climatiche, vuoi per le ricorrenze contingenti.

L'ARMA

I carabinieri sono scesi in campo con il personale delle stazioni e gli equipaggi del pronto intervento. In totale durante le festività pasquali sono state controllate più di 525 persone nei Comuni della giurisdizione provinciale e sono state elevando 99 sanzioni amministrative. I sanzionati non si sono giustificati con particolari motivazioni, semplicemente hanno ammesso di trovarsi fuori casa per motivi non consentiti dalle normative, compreso un giovane che stava pescando sul Noncello e alla vista dei carabinieri ha cercato di scappare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA