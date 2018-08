Stupro in spiaggia, c'è un volto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quindicenne stuprata in spiaggia: la caccia all'uomo è aperta e gli investigatori hanno già un volto e un nome. Si tratterebbe di uno spacciatore africano, operativo tra le piazze di Mestre e Jesolo, noto alle forze dell'ordine. La polizia ha ricostruito nel dettaglio la nottata degli orrori. La ragazzina era in vacanza con un'amica (e suo padre) a Bibione e mercoledì le due ragazzine hanno deciso di raggiungere un gruppo di amici a Jesolo per la serata: in piazza Mazzini e, in particolare, nella Capannina Beach, il noto chiosco-locale...