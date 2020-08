SUL LITORALE

JESOLO L'ultimo episodio di violenza sessuale a Jesolo risale a poche settimane fa, per la precisione allo scorso fine luglio, quando una ragazza quindicenne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante una festa in un appartamento.

Un fatto sul quale hanno indagato a lungo i carabinieri della Compagnia di San Donà. La ragazza è una 15enne italiana che aveva trascorso la notte con una decina di amici coetanei, compreso qualche neo-maggiorenne, affittuari di un appartamento in città che si trova a ridosso di una delle principali piazze cittadine.

NOTTE BRAVA

Pare che nel corso della serata i giovani, tutti provenienti da altre province, avessero consumato anche sostanze alcoliche. E nel cuore della notte, una volta terminati i festeggiamenti, la ragazzina aveva chiesto aiuto ad un familiare. Una richiesta apparentemente insolita, di fronte alla quale il parente ha chiesto le opportune spiegazioni.

Ed è stato in quel momento che la ragazzina ha spiegato di aver avuto un rapporto non consenziente con un altro giovane. Immediatamente era stato richiesto l'invio di una pattuglia alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di San Donà, che aveva prontamente attivato militari delle stazioni di Jesolo e Cavallino-Treporti, intervenuti rapidamente nell'appartamento dando così avvio alle indagini.

L'inchiesta è stata svolta ovviamente con tutta la delicatezza richiesta dal caso. In particolare gli uomini dell'Arma hanno effettuato dei rilievi e dei sequestri all'interno dell'appartamento. E in questo contesto i militari hanno individuato un 17enne, coinvolto nell'episodio, e di ciò è stata informata la Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia, la quale ha disposto l'audizione protetta della minore. La giovane è stata poi trasferita in stato di choc all'ospedale di San Donà per un'accurata visita medica.

Gli uomini dell'Arma avrebbero anche ascoltato gli altri ragazzi presenti nell'appartamento oltre che la stessa 15enne in modalità protetta, ovvero con la presenza di un esperto. Massimo il riserbo degli inquirenti, che stanno tuttora procedendo con le indagini con tutto il tatto richiesto dalla vicenda.

AGOSTO 2018

Ma questo episodio ricorda quello avvenuto sempre a Jesolo nella notte del 23 agosto 2018. Anche allora avvenne uno stupro ai danni di una quindicenne, per il quale nemmeno due giorni dopo Mohamed Gueye, senegalese, all'epoca 26enne, venne tratto in arresto in un ostello a Mestre. L'uomo aveva sempre ammesso quel rapporto sessuale, parlando però di rapporto consenziente. Opposto il parere del giudice per il quale si era trattato di violenza sessuale. Per questa accusa Gueye, giusto un anno fa, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere. La quindicenne, ritenuta credibile nella sua ricostruzione, aveva raccontato di essere stata attirata con una scusa (un accendino da cercare) da quell'uomo appena conosciuto in un locale e di essere stata poi costretta, con delle minacce, a seguirlo in spiaggia. Dove era stata violentata, finché non era poi riuscita a scappare e denunciare lo stupro.

Giuseppe Babbo

