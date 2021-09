Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non solo cure ma anche ricerca. L'oncologia di Belluno è impegnata in due studi clinici e l'Anestesia di Belluno si è coinvolta in uno studio sulla cura dei pazienti covid ventilati in terapia intensiva. Gli studi sono stati approvati dal Comitato Etico per la sperimentazione clinica.ONCOLOGIAPer quanto riguarda l'oncologia, sono stati attivati uno studio osservazionale retrospettivo-prospettico su pazienti con melanoma trattati in setting...