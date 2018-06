Studenti dai licei mestrini a Venezia: otto millennials fanno da guide all'arte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESEMPIO VIRTUOSOE' un esempio virtuoso di alternanza scuola-lavoro in cui gli studenti non passano fotocopie, né girano hamburger, ma mettono realmente a frutto i propri studi. Si chiama Tutta un'altra ASL (dove l'acronimo sta proprio per alternanza scuola lavoro) il progetto ideato dalla Fondazione di Venezia e da USRV per consentire ai liceali veneti di avvicinarsi alle professioni legate all'arte ed alla cultura.Dopo aver completato un percorso di formazione della durata di 60 ore, otto studenti provenienti dai licei Stefanini, Morin e...