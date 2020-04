VENEZIA Le due studentesse di Ca' Foscari, ora bloccate in Nepal, erano partite con l'emergenza virus già scoppiata in Italia. Era il 2 marzo, quando i contagi si moltiplicavano: il Veneto aveva superato quota 200 casi. Dieci giorni prima era stato sospeso persino il Carnevale di Venezia, fatto unico nella storia recente del grande evento del centro storico. E allora perché Ca' Foscari autorizzò il viaggio delle due studentesse? Se lo chiedono in tanti in questi giorni, anche sui social. L'ateneo risponde con un comunicato. «Alice Rizzo e Miriam Vanzo hanno svolto uno stage di un mese (02/03-01/04) presso l'Ong Volunteers in the World - Action Foundation Nepal, essendo risultate vincitrici del bando per l'anno accademico 19/20 premette - Erano partite prima del blocco dei voli decretato dal Governo e durante lo stage sono state sempre seguite dallo staff di Ca' Foscari per monitorare l'evolversi della situazione - continua il comunicato - Grazie anche alla collaborazione della Ong lo stage si è svolto regolarmente fino a questi ultimi giorni. Le criticità emerse sono legate al volo di rientro e l'ateneo che è in continuo contatto con le studentesse, si sta adoperando presso l'Ambasciata italiana in India affinché le possa assistere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA