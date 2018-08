Studente rapinato davanti alla stazione, ladro di birre incastrato al supermarket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGRESSIONEPADOVA Lo hanno accerchiato, tre contro uno. Da una parte uno studente ghanese della facoltà di ingegneria, dall'altra altri tre stranieri che bazzicano nell'area della stazione. La rapina è stata messa a segno alle 19.30 di martedì, quando il ragazzo era da poco sceso dal treno e stava camminando in via Bixio, con gli occhi fissi sul proprio cellulare. All'altezza dell'incrocio con via Cairoli tre uomini lo hanno avvicinato e si sono scagliati contro di lui. Incuranti del fatto che potessero esserci altri passanti. Hanno agito...