Studente morto in casa Il giallo dell'eroina killer

LA TRAGEDIAPADOVA «Aiuto, venite alla stazione di Mestre. Un uomo armato mi ha rapinato». Così, nella notte tra mercoledì e giovedì, Giacomo Davanzo si rivolge con voce trafelata alla polizia. «Mi sono visto puntare addosso un coltello e sono stato derubato di 100 euro, ma ora non posso aspettare la Volante. Devo prendere l'ultimo treno e tornare a casa». Due giorni dopo, venerdì sera, è un suo coinquilino padovano a chiamare col cuore in gola il 118 e il 113: «Sono appena rientrato e ho trovato Giacomo disteso nella sua camera. Non...