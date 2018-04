Studente brillante, poi la laurea e subito infermiere in casa di riposo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SGOMENTOALANO DI PIAVE (e.s.) Una tragica fatalità ha portato Denny Pisan ieri al suo incontro con la morte. Doveva essere un giorno di festa per il 27enne di Alano di Piave. La sveglia ieri era suonata presto perché Denny, insieme ad un paio di amici, aveva deciso di salire sul Grappa per vedere sorgere l'alba. Lungo il percorso, però, si sono imbattuti nella neve, a cui si è aggiunta una scarsa visibilità causata dalla nebbia e dal buio e la decisione di fare marcia indietro. Denny scende dall'automobile per aiutare l'autista nelle...