STRUTTURA EVACUATA

BELLUNO Se tutto andrà bene la Casa di riposo di Puos, in Alpago, rimarrà chiusa sino alla fine di gennaio. L'allungamento dei tempi di chiusura - che in un primo momento erano stati stimati in un mese - è uscito dall'incontro che venerdì sera, a meno di una settimana dall'evento alluvionale che ha imposto l'evacuazione degli ospiti, ha messo attorno ad uno stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti. La Casa è di proprietà dell'Unione Montana dell'Alpago, che ne cura anche la gestione. Alla riunione c'erano il presidente Oscar Facchin, anche sindaco di Tambre, i sindaci Umberto Soccal (Alpago) e Gianluca Dal Borgo (Chies d'Alpago) che in Unione Montana riveste il ruolo di assessore al sociale. Con loro anche la direttrice Maria Elena Merella e rappresentanti delle cooperativa Itaca che garantisce il personale.

BISOGNERÀ CORRERE

«I tempi saranno definiti in maniera più precisa nel corso di un prossimo appuntamento in calendario la prossima settimana spiega Dal Borgo ma nel corso del confronto di venerdì sera ci è apparso chiaro che solo se non ci sarà alcun inghippo e se riusciremo a fare tutto in fretta, per così dire a correre, riusciremo a riaprire tra fine gennaio e i primi di febbraio». Insomma, se non tutto dovesse andare bene, i tempi potrebbero anche essere più lunghi.

«Abbiamo stimato che serviranno più di 600mila euro. Una cifra per la quale contiamo sulla Regione Veneto». Nel frattempo è stata completata la pulizia esterna dove il torrente Valda aveva depositato centimetri di fango; in parte il personale ha provveduto a pulire da fango e melma anche il piano terra e gli scantinati. La direttrice Merella ed una ditta specializzata stanno redigendo un preventivo per capire quanto costerà provvedere alla completa pulizia interna ed affidare un incarico. Ne seguirà un secondo per altre opere: la pulizia dei muri, la sistemazione delle piastrelle che si sono sollevate; sono poi stati danneggiati gli impianti elettrico, di riscaldamento ed idraulico e sarà da verificare anche la affidabilità dei due ascensori.

GLI ANZIANI STANNO BENE

Intanto dalle varie strutture residenziali dove gli anziani sono stati portati arrivano buone notizie: tutti stanno bene. E il personale socio sanitario e infermieristico della Casa di Riposo di Puos sta prestando servizio nelle strutture: a Santa Croce, nello stesso territorio comunale di Alpago, a Ponte nelle Alpi e alla Marmarole di Pieve di Cadore.

OPERATORI IN TRASFERTA

Parte dell'incontro è stata dedicata anche a loro e al loro lavoro: «Per il personale, a partire dalla direttrice, non è questo un momento facile continua Dal Borgo e per loro avremo un occhio di riguardo. Sicuramente istituiremo un servizio di trasporto per chi dall'oggi al domani si è trovato a dover passare da un posto di lavoro a Puos ad uno a Pieve di Cadore; in questo modo garantiamo anche un viaggio in sicurezza e senza affaticamento, soprattutto in un momento in cui le strade possono destare qualche preoccupazione. Infine, insieme ai sindacati, valuteremo anche l'erogazione di qualche indennità».

Giovanni Santin

