CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Strumentalizzazioni inutili, andiamo avanti: così Erika Stefani, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. «L'autonomia - ha detto Stefani - è valorizzazione delle capacità dei territori, è efficientamento, è semplificazione. Noi siamo disponibili a concedere maggiori spazi di autonomia a tutte le regioni che vorranno farne richiesta. Sono convinta che sia una grande occasione di rilancio anche per le regioni meridionali. Chi pensa che l'autonomia sia un modo per marginalizzare il Sud o per ledere i diritti di qualcuno per...